РИА распространило заявление экспертов об инсценировке обстрела гумконвоя в Сирии

Информагентство РИА Новости распространило выдержки из заявления «независимых экспертов при целевых группах Международной группы поддержки Сирии». По их данным, нападение на гуманитарный конвой ООН и Сирийского Красного полумесяца 19 сентября было «хорошо подготовленной инсценировкой».

Имен экспертов, названий их организаций, а также их гражданство агентство не приводит.

В релизе говорится, что эксперты провели сравнительный анализ фото- и видеоматериалов нападения, опубликованных в СМИ, а также проанализировали видео, «снятое сопровождавшим конвой российским беспилотником».

На камеру беспилотника попал «автомобиль с прицепом, в котором ясно распознается миномет большого калибра».

По мнению экспертов, этот миномет «перемещается под прикрытием гуманитарного конвоя».

В релизе отмечается, что территория, где было совершено нападение на гумконвой, «отмечена как район высокой концентрации боевиков».

«Если вы возьмете сводки за 19 сентября, то обнаружите, что в этом самом месте, в то же самое время боевики "Нусры" [организация запрещена в РФ] предприняли широкомасштабное наступление в направлении [подконтрольного сирийской оппозиции] Алеппо, поддержанное массированным огнем артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня», — цитирует РИА документ.

По мнению авторов доклада, поражение грузовиков конвоя не соответствует тому, которое бывает при авиаударе.

Говоря о воронке, образованной взрывом, эксперты отмечают: «Центральная часть воронки затягивает объекты вместо того, чтобы разбрасывать их. Черная дыра?»

«Подводя итог этого предварительного анализа, можно сделать вывод, что мы имеем дело с хорошо подготовленной инсценировкой или "липовой" атакой», — говорится в релизе.

По словам дипломатического источника РИА Новости, близкого к целевым группам МГПС, данный доклад был передан для ознакомления представителям США, «которые высказали свое несогласие с выводами»

Гуманитарный конвой из 30 грузовиков был обстрелян в районе Алеппо. 18 фур было уничтожено, погиб один сотрудник конвоя и не менее 20 мирных граждан.