Глава МВД рассказал о наиболее коррумпированных отраслях в России

На заседании президиума совета по противодействию коррупции глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал наиболее коррумпированные отрасли хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство, в том числе, жилищное, а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура», — заявил Колокольцев.

Он также рассказал о мерах, принятых в борьбе с нецелевым расходованием и хищением средств из госбюджета. Особое внимание было уделено теме возмещения ущерба.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. Основными целями плана были указаны совершенствование законов по предотвращению конфликтов интересов, противодействию коррупции в органах власти, а также при осуществлении госзакупок.

1 сентября Путин назначил главу кремлевской администрации Антона Вайно председателем президиума совета по противодействию коррупции.