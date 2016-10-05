В ГИБДД задумались об изменении правил проезда перекрестков

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России представил в ГИБДД предложения по изменению правил проезда перекрестков, пишет «Коммерсантъ».

В частности, предлагается уточнить понятие «пересечение стоп-линии» на перекрестке, добавив, что пересечением считается заезд на линию бампера машины.

Также предлагается изменить статью КоАП, предусматривающую наказание (штраф 1000 рублей)за выезд на перекресток в случае образования впереди затора. Предлагается исключить из ПДД понятие «затор» и ввести обязательную сетчатую разметку желтого цвета, которая будет обозначать пересечение проезжих частей.

На разметку можно будет въехать, только если впереди нет пробки (это будет фиксировать камера). Вместе с разметкой предлагается ставить знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой.

Подобный подход используется в Лондоне. В качестве эксперимента желтая разметка-«вафельница» была нанесена и на трех перекрестках Москвы в районе метро «Автозаводская». В столице она пока используется для фиксации проезда на красный свет. Нанести разметку стоит около 300 тысяч рублей для каждого перекрестка.

В Госавтоинспекции МВД России реакции на предложение пока не последовало.