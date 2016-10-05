Caviar выпустила «сирийский» смартфон ко дню рождения Путина

Лимитированный выпуск модели Supremo Putin Damascus смартфонов iPhone 7 выпустила компания Caviar в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что выпущено всего 64 смартфона, на них изображен узор «Дамасская сталь».

«Дамасская сталь — воплощение мужественности, решительности и силы, это орудие воинов. Главным боем Владимира Путина в 2016 году стала Сирия, там он давал отпор мировому злу — терроризму, упорно сражаясь при открытом забрале. Именно это чувство непреклонной гордости, решительности и победы запечатлено в дизайне Caviar iPhone 7 Supremo Putin Damascus», — говорится в сообщении Caviar.

Модели смартфонов доступны с объемом памяти 128 и 256 Гб. Их стоимость варьируется от 207 до 232 тысяч рублей в зависимости от пробы золота и объема памяти.

Ранее бренд выпустил модель смартфона с портретом президента России в честь второй годовщины присоединения Крыма.

Владимиру Путину 7 октября исполнится 64 года.