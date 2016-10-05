Децл подал иск к Басте на 1 млн рублей

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный по псевдониму Дэцл, подал иск к рэперк Василию Вакуленко, более известному как Баста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Суд принял иск к рассмотрению. Дэцл требует от Басты извинения за мат в твиттере и компенсацию в размере 1 млн рублей.

Ранее Толмацкий пожаловался на своей странице в Twitter на громкую музыку в клубе Басты «Газгольдер». В ответ на это Баста в Twitter обозвал Децла «лохматым чмо».

«Мы хотим создать прецедент по защите чести и достоинства, по оскорблению в сети интернет», — сказал юрист Толмацкого Роман Лалаян.