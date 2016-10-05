Децл подал иск к Басте на 1 млн рублей
Рэпер Кирилл Толмацкий, известный по псевдониму Дэцл, подал иск к рэперк Василию Вакуленко, более известному как Баста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Суд принял иск к рассмотрению. Дэцл требует от Басты извинения за мат в твиттере и компенсацию в размере 1 млн рублей.
Ранее Толмацкий пожаловался на своей странице в Twitter на громкую музыку в клубе Басты «Газгольдер». В ответ на это Баста в Twitter обозвал Децла «лохматым чмо».
«Мы хотим создать прецедент по защите чести и достоинства, по оскорблению в сети интернет», — сказал юрист Толмацкого Роман Лалаян.
Уже к 22:30 на мероприятия присылают наряд, а @gazgolder по ходу нормально отвалили местным ментам что бы весь район слушал их дерьмо 24/7.— Толмацкий Кирилл (@detslakaletruk) 27 августа 2016 г.
Господин адвокат не "топите"Кирилла. pic.twitter.com/1wyBiP07Pi— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 5 октября 2016 г.