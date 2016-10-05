Минфин предложил взимать с каждой электронной сигареты по 40 рублей

Министерство финансов России считает необходимым обложить одноразовые электронные сигареты акцизом в 40 рублей за штуку. Такое предложение высказано в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы», сообщает «Интерфакс».

Также акцизом предлагается обложить никотинсодержащую жидкость, которая используется курильщиками многоразовых электронных сигарет — по 15 рублей за 1 мл.

Также Минфин предлагает вести акциз на «табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания», установив для них ставку на уровне других табачных изделий.

Сейчас электронные сигареты и комплектующие к ним акцизами не облагаются.