США заблокировали заявление ООН об обстреле посольства РФ в Сирии

Представители США заблокировали заявление СБ ООН по поводу обстрела российского посольства в Дамаске, которое инициировала Россия. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

«В связи с минометным обстрелом российского посольского комплекса в Дамаске российская делегация инициировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее этот теракт. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы», — сказано в тексте.

В документе подчеркивается, что «моральные устои некоторых наших коллег по СБ серьезно пошатнулись», так как ранее Россия всегда безоговорочно поддерживала осуждение аналогичных преступлений.

4 октября СМИ сообщили, что посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу.

В октябре 2015 года США не поддержали проект заявления Совбеза ООН об обстреле посольства РФ в Дамаске.