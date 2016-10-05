Власти потребовали от производителей снизить цены на лекарства

Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали вести переговоры с крупнейшими фармацевтическими компаниями о снижении цены на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом пишет РБК со ссылкой на предоставленные источником ФАС документы.

Планируется снижение цен на дорогостоящие лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). К этой категории относятся медикаменты для лечения ВИЧ, редких форм онкологии, рассеянного склероза, гемофилии и другие.

Уже работает специально созданная межведомственная комиссия, которая проведет переговоры с 22 фармкомпаниями, среди которых Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie, Celgene, BIOCAD, «Р-Фарм» и «Ф-Синтез».

Одной из основных целей переговоров является уменьшение средств бюджета, выделяемых на закупку ЖНВЛП. Так, в 2016 году было потрачено 27 млрд рублей. В случае, если цены останутся на прежнем уровне, государству потребуется существенно увеличить затраты из-за роста количества заболеваемых.

Руководитель проектов фармацевтического направления компании VEGAS LEX Мария Борзова отмечает, что работа комиссии приведет и к принудительному лицензированию, которое позволит производить лекарственные средства, находящиеся под патентной защитой, на российских предприятиях.

Вице-президент по маркетингу и продажам BIOCAD Олег Павловский одним из первых заявил о готовности снизить первоначальную стоимость своих медикаментов до 30-40%.

«Экономия позволит увеличить охват пациентов. Даже полмиллиона сэкономленных денег — это терапия для большого количества людей», — отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.