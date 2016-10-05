Ганнушкина и «Новая газета» номинированы на Нобелевскую премию мира

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и коллектив «Новой газеты» номинированы на Нобелевскую премию мира 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации.

В этом году соискателями Нобелевской премии стали 376 номинантов. Это рекордное количество за всю историю существования премии.

Независимые эксперты утверждают, что россияне являются одними из фаворитов. В число претендентов входят колумбийский президент Хуан Мануель Сантос и лидер FARC Тимолеон Хименес, которые 26 сентября заключили мирное соглашение, а также бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

«Международный мемориал» поинтересовался у Ганнушкиной, на что она потратит деньги, если станет лауреатом.

«Можете не сомневаться, что ни одной копейки на личные нужды я бы не потратила. К нам приходят тысячи людей, и всем им нужна помощь. А потратить миллион долларов, два или десять на этих людей очень несложно, потому что их нужды огромны. Многим негде жить или нечего есть, нет работы и необходимо медицинское обслуживание. Ну и кроме того, очень хотелось бы создать недалеко от Москвы приют для особо нуждающихся», — ответила она.