Аналитики предупредили о росте цен на бензин из-за новых налогов

Средняя розничная стоимость литра бензина в 2017 году может вырасти на 1,5 рубля. Это связано с планами Минфина сохранить акциз на бензин на уровне текущего года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз российской консалтинговой компании Vygon Consulting.

В проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы», опубликованном на сайте Минфина, ведомство предлагает в этом период повысить акцизы на топливо и налог на добычу полезных ископаемых.

По действующем законам, акциз на бензин в 2017 году должен был снизиться на 2700 рублей за тонну — до 7430 рублей, а на дизтопливо — на 200 рублей — до 5093 рублей за тонну.

Минфин предлагает в 2017 году оставить акцизы на уровне 2016 года, а затем поднимать их.

В этом случае бюджет получит дополнительно 180 млрд рублей в 2017 году и более 200 млрд рублей в каждый последующий год.