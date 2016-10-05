Украина решила принудить «Газпром» к выплате штрафа

Иск о принудительном взыскании почти 3,3 млрд долларов с «Газпрома» подал Украинский антимонопольный комитет (АМКУ) в Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

АМКУ также потребовал «Газпром» прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую ГТС.

Штраф был наложен АМКУ в январе 2016 года за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему» в 2009-2015 годах. Российская компания решила оспорить решение комитета о наложении штрафа, так как «Газпром» не ведет предпринимательской деятельности на Украине, и считает это решение необоснованным.

21 сентября 2016 года Верховный суд Украины окончательно отказал российской компании «Газпром» в рассмотрении дела по штрафу в 3,4 млрд долларов.