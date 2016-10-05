Новым генсеком ООН стал бывший премьер Португалии

Новым генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) избран бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, ни одна из пяти стран, которые имеют право вето в Совбезе ООН, не выступила против кандидатуры Гуттереша на шестом по счету тайном голосовании.

Генеральный секретарь ООН назначается Генассамблеей организации по рекомендации ее Совета безопасности, которая вырабатывается в ходе неформальных обсуждений и серии рейтинговых голосований. При этом, согласно общепринятой практике, генсека не выбирают из числа представителей стран, входящих в состав постоянных членов Совбеза ООН.

Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет, после чего может быть переизбран снова. Формально ограничений на количество пятилетних сроков для генеральных секретарей не существует, но до сих пор никто из них не занимал этот пост более двух сроков подряд.

Первые три раунда голосования проходили 21 июля, а также 5-го и 29 августа. Уже по итогам первого раунда Гутерреш получил наибольшую поддержку, второе место занимал бывший президент Словении Данило Тюрк. Поначалу на пост генсека ООН также претендовал глава МИД Черногории Игорь Лукшич, но он добровольно отказался от борьбы, о чем известил Генассамблею и Совбез в письменном виде.

Действующий секретарь ООН Пан Ги Мун провел на этом посту два пятилетних срока, второй из них истекает 1 января 2017 года.