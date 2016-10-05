Глава Минобрнауки заменила второй иностранный язык в школах на астрономию

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева в своем интервью «Комсомольской правде» рассказала о введении в школах астрономии вместо изучения второго иностранного языка.

«Где взять один час на этот предмет? Отвечу. У нас есть 250 часов на второй иностранный язык. Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай Бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали. Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы», — пояснила Васильева.

Ранее сообщалось о планах Минобрнауки вернуть изучение астрономии в школьную программу. Однако не было ясно, за счет какого предмета это произойдет. На астрономию планируется выделить 1 час в неделю.