ЦБ отозвал лицензию у московского АйМаниБанка

Центробанк России с 5 октября отозвал лицензию у московского АйМаниБанка, сообщается на сайте регулятора.

Судя по сайту банка, он специализировался на вкладах и автокредитах. Его название — это калька с английского iMoneyBank.

Согласно данным ЦБ, на 1 сентября АйМаниБанк занимал 150 место в банковской системе Российской Федерации.

АйМаниБанк, сообщает ЦБ, вкладывал деньги «в активы неудовлетворительного качества» и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски.

Проверка выявила полную утрату банком своего капитала.

В АйМаниБанк назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов — государство компенсирует вкладчикам этого банка до 1,4 млн рублей.