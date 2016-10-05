СМИ сообщили об идее Минфина не менять ставки подоходного налога в 2017 году

Минфин РФ не собирается изменять ставки подоходного и других налогов в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства «Основные направления налоговой политики».

Издание сообщает, что Минфин собирается увеличить эффективную ставку на прибыль для крупных компаний и консолидированных групп. Ведомство планирует запретить предприятиям сокращать убытками прошлых лет базу для уплаты налога более чем на 30% прибыли текущего года.

Кроме того, Минфин намерен увеличить акциз на табак и вино.

30 сентября об отсутствии у правительства планов повышения налогов заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

«Через повышение администрирования мы будем работать по повышению доходов. Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий не планируется», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ в 2017 год планирует за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) получить дополнительные 200 миллиардов рублей с нефтяной отрасли и 170 миллиардов — с газовой.