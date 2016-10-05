Песков подтвердил невозможность борьбы с терроризмом в Сирии без США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полноценно бороться с терроризмом в Сирии без американских партнеров невозможно. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы открыты к такому сотрудничеству. Москва открыта для сотрудничества. Москва считает, что без сотрудничества эффективно бороться с терроризмом и решать проблемы в Сирии невозможно. Но в данном случае основная проблема именно в наших американских партнерах», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что возобновление сотрудничества зависит от США.

3 октября Госдеп США объявил о прекращении сотрудничества с Россией по урегулированию сирийского конфликта.

В ответ МИД РФ обвинил США в готовности пойти на соглашение с террористами, чтобы добиться смены власти в Сирии.

5 октября СМИ сообщили, что администрация президента США Барака Обамы рассмотрит вопрос о нанесении удара по войскам президента Сирии Башара Асада.