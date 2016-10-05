ИГ решило избавить иракский Мосул от кошек

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» выпустила для жителей иракского города Мосула фетву (указ) о запрете разведения кошек местным населением, передает агентство Iraqi News.

В сообщении говорится, что горожане получили предупреждение о проверках домов боевиками ИГ на предмет нахождения там кошек.

СМИ отреагировали на это заявление удивленно: относительно недавно «Исламское государство» начало активно использовать фотографии и видео с котятами в пропагандистских целях — для смягчения своего имиджа и привлечения сторонников.

В частности, в августе англоязычный журнал группировки Dabiq опубликовал материал «Всмотрись в творение», проиллюстрировав его фотографией боевика ИГ с котенком в руках. В подписи к снимку уточнялось, что котенок сам подошел и запрыгнул на колени к боевику.