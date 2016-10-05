Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики

Торжественная церемония инаугурации главы Чеченской республики Рамзана Кадырова прошла сегодня в Грозном. Кадыров пришел в национальной одежде: в черкеске, папахе, с кинжалом на поясе. Он произнес речь на русском и чеченском языках, передает «Интерфакс».

«По воле Всевышнего Аллаха я третий раз принимаю на себя огромную ответственность за судьбу и будущее народа Чеченской Республики», — сказал глава Чечни.

Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за выдвижение его кандидатуры и чеченский народ, который практически единогласно (98%) поддержал его на выборах 18 сентября. Он пообещал обеспечить рост экономики, развитие социальной сферы и снижение уровня безработицы в республике. Отдельное внимание будет уделяться духовно-нравственному развитию граждан.

«Мы восстановили республику и превратили ее в самый стабильный, безопасный и динамично развивающийся регион России. Наша великая победа заключается в достижении крепкого единства и согласия народа, в консолидации всего общества», - подчеркнул глава республики.

На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники России. Вице-премьер Александр Хлопонин отметил заслуги Кадырова перед чеченским народом, передают РИА Новости.

«Современный руководитель должен быть глубоко верующим человеком, это должен быть человек, любящий свою семью и абсолютный патриот. Эти слова относятся к Рамзану Ахматовичу», — подчеркнул Хлопонин.

Инаугурация Рамзана Кадырова совпала с его 40-летним юбилеем, а также с Днем Грозного.