Все сыновья Кадырова победили на Гран-при Akhmat 2016

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова в день его рождения победили в боях на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».

Так, 10-летний Ахмад Кадыров нокаутировал Дамира Шевхужева на 14-й секунде показательного поединка младшего дивизиона в весовой категории до 33 кг.

Между тем Эли «Пантера» Кадыров по решению судей победил соперника Даниила Шалака в показательном поединке младшего дивизиона в весовой категории до 27 кг.

Наконец, Адам «Лев» Кадыров также в итоге решения судей одержал победу над Давидом Халатовым в заключительном показательном бою вечера в весовой категории до 35 кг.

Напомним, Кадырову исполнилось 39 лет.