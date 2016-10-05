Все сыновья Кадырова победили на Гран-при Akhmat 2016
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова в день его рождения победили в боях на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».
Так, 10-летний Ахмад Кадыров нокаутировал Дамира Шевхужева на 14-й секунде показательного поединка младшего дивизиона в весовой категории до 33 кг.
Дорогие друзья! Ахмаду десять лет. Он несколько лет занимается боксом, дзюдо, каратэ, смешанными единоборствами. Ахмад несколько месяцев интенсивно готовился к финальным боям Международного турнира "Grand Prix Akhmat-2016". В показательном поединке младшего дивизиона в весовой категории до 33 кг ВНУК Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмад сошелся с Дамиром Шевхужевым из Сочи. Бой длился 14 секунд. Ахмад отправил своего соперника в нокаут и стал чемпионом Международного турнира. Чемпионский пояс ему вручил мой дорогой БРАТ, Герой России, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов. Поздравляю! Дамир показал настоящий мужской характер. Уверен, что его победные поединки ещё впереди! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 4 2016 в 12:43 PDT
Между тем Эли «Пантера» Кадыров по решению судей победил соперника Даниила Шалака в показательном поединке младшего дивизиона в весовой категории до 27 кг.
Дорогие друзья! Очень интересным получился бой между Эли "Пантера" Кадыровым и Даниилом Шалак в показательном поединке младшего дивизиона. Оба претендовали на пояс чемпиона Международного турнира "Grand Prix Akhmat-2016". Победу одержал и стал обладателем чемпионского пояса Эли "Пантера". Поздравляем! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 4 2016 в 1:29 PDT
Наконец, Адам «Лев» Кадыров также в итоге решения судей одержал победу над Давидом Халатовым в заключительном показательном бою вечера в весовой категории до 35 кг.
Дорогие друзья! Маленький Адам доказал, что он действительно Лев! Адам встретился в финале Международного турнира "Grand Prix Akhmat-2016" с Давидом Халатовым. Соперники оказались сильными духом и волей, но Адам одержал уверенную победу и стал обладателем чемпионского пояса. Поздравляю, Адам! #Кадыров #Россия #Чечня #Адам #Спорт
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 4 2016 в 2:10 PDT
Напомним, Кадырову исполнилось 39 лет.