Профессор РАО обвинил РПЦ в кощунстве из-за «Анны Карениной»

Профессор Российской академии образования, доктор педагогических наук Евгений Вяземский прокомментировал высказывание главы Патриаршего центра кризисной психологии Михаила Хасьминского о романтизации темы суицида в русской классике.

По словам Вяземского, даже сама постановка вопроса в данном случае «кощунственна», поскольку «и в искусстве, и в культуре вектор, тематика этих романов гораздо глубже, чем просто пропаганда чего бы то ни было», передает радиостанция «Говорит Москва».

Позицию Хасьминского ученый назвал «очень субъективной», добавив, что классика является мировым каноном культуры и имеет разные грани, а жизнь и смерть — это таинства.

«Любое произведение очень многогранно, тем более классическое», — подытожил профессор.

Напомним, ранее Хасьминский заявил, что в ряде классических произведений русской литературы, входящих в состав школьной программы, романтизируется тема суицида — поэтому, по его мнению, при изучении этих произведений педагоги должны внушать учащимся «что-то антисуицидальное».