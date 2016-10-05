Кириенко назначен замглавы АП

Сергей Кириенко сменил Вячеслава Володина на посту заместителя главы администрации президента.Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ, освободив его от занимаемой должности.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Другим указом Путин освободил Вячеслава Володина от должности первого заместителя руководителя администрации президента с 5 октября 2016 года.

28 сентября СМИ сообщили об окончательном решении правительства о назначении бывшего премьера РФ, гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, курирующим внутреннюю политику.

Было также высказано предположение, что в случае назначения Кириенко приведет с собой свою команду. В частности, речь шла о руководителе управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александре Харичеве. Ему прочили должность главы управления президента по внутренней политике.