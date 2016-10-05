05 октября 2016, 22:41
Первый президент Словакии умер от сердечной недостаточности
В столице Словакии Братиславе в возрасте 86 лет скончался первый президент страны Михаил Ковач, передает агентство Teraz. Причиной смерти, информацию о которой уже подтвердили родственники покойного, стала сердечная недостаточность.
В марте нынешнего года Ковача дважды экстренно госпитализировали из-за обострения тяжелой болезни. В последние годы состояние здоровье практически не позволяло бывшему президенту появляться на публике.
Михаил Ковач управлял Словацкой Республикой в период с 1993-го по 1998 годы.
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