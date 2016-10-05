Песков оправдал «мразей» Мединского совершенным знанием языка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что жесткое выражение, которое позволил себе высказать министр культуры России Владимир Мединский, было сказано в защиту исторического факта. Об этом пишут РИА Новости.

«Министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранен. Исследования указывают на то, что история в том или ином виде с героями-панфилоловцами действительно имела место. А главное, президент вчера вернулся из Астаны – там до сих пор живут родственники тех самых панфиловцев, которые хранят непосредственную память и это уже не документы сухие, а конкретные люди с конкретной исторической родственной памятью. Поэтому министр культуры жарко и отстаивает историческую правду», — объяснил Песков.

Ранее Мединский, выйдя с премьеры художественного фильма «28 панфиловцев», заявил, что те, кто сомневается в подлинности истории, которая легла в основу сценария, — «мрази конченые».

При этом глава Минкульта подчеркнул, что даже если эта история выдумана, это «святая легенда, к которой нельзя прикасаться».