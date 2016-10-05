Лавров и Керри обсудили по телефону Сирию и взаимодействие по Украине

Госсекретарь США Джон Керри созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается на сайте МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии, взаимодействии в продвижении в урегулировании украинского кризиса и работе в ООН по северокорейскому досье», — говорится в сообщении. Подробностей не приводится.

На странице Госдепартамента сообщений о разговоре не опубликовано.

3 октября США обвинили Россию в срыве договоренностей по сирийскому перемирию, в бомбежках сирийского города Алеппо. В связи с этим было заявлено о прекращении контактов с Москвой по мирному процессу в Сирии.