05 октября 2016, 16:46
Гендиректором «Росатома» назначен Алексей Лихачев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономического развития.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
5 октября предыдущий руководитель «Росатома» Сергей Кириенко был назначен первым заместителем главы администрации президента РФ.
Ранее СМИ сообщали, что принято решение назначить исполняющим обязанности гендиректора «Росатома» первого заместителя Кириенко Александра Локшина.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое