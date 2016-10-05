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05 октября 2016, 16:46
Владимир Путин отставки-назначения «Росатом»

Гендиректором «Росатома» назначен Алексей Лихачев

Глава "Росатома" Алексей Лихачев
Глава "Росатома" Алексей Лихачев
Александр Миридонов/Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономического развития.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

5 октября предыдущий руководитель «Росатома» Сергей Кириенко был назначен первым заместителем главы администрации президента РФ.

Ранее СМИ сообщали, что принято решение назначить исполняющим обязанности гендиректора «Росатома» первого заместителя Кириенко Александра Локшина.

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