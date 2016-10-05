И.о. главы «Росатома» станет первый зам Кириенко Локшин

Исполняющим обязанности главы ГК «Росатом» будет назначен первый заместитель Сергея Кириенко Александр Локшин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в госкорпорации.

Локшин занимал пост заместителя главы госкорпорации с 2008 года, в 2011 году был назначен первым заместителем.

5 октября руководитель «Росатома» Сегей Кириенко указом президента РФ Владимира Путина был назначен на должность первого заместителя руководителя администрации Кремля, освободив его от прежде занимаемого поста в госкорпорации.