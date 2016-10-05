Итальянская полиция вытащила главу калабрийской мафии из-за шкафа

Полиция Италии в ходе обыска дома у главы мафиозного клана из региона Калабрия Антонио Пелле обнаружила его самого за шкафом — в секретной части дома, передает Reuters. 54-летний итальянец является одним из самых опасных преступников в стране, он находился в розыске в течение пяти лет.

Пелле предъявят обвинение в распространении наркотиков, контрабанде оружия и участии в мафиозном клане. В общей сложности это грозит ему лишением свободы на 20 лет. Ранее он уже отбывал тюремный срок (впервые его отправили за решетку в 2008 году), но через три года сбежал из больницы, куда был доставлен из камеры для оказания срочной медпомощи.

Итальянские следователи считают, что в последние два десятилетия калабрийская мафия превратилась в самую влиятельную и наиболее четко организованную группировку, поставляющую кокаин из Южной Америки в Европу.