Кадыров рассказал о прошлых и будущих попытках покушения на него

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что за те годы, пока он стоит во главе республики, на него не раз покушались — и наверняка такие попытки будут повторяться впредь, передает ТАСС.

«Я как гарант конституции Чеченской Республики и как патриот России не нравлюсь собакам, которые лают в стране. Но я легко не дамся, мы будем защищать свою республику и государство», — заверил он.

Однако появившуюся недавно в СМИ новость о том, что одно из покушений на него якобы готовилось весной нынешнего года, Кадыров опроверг. По его словам, такие новости «пишут наши недруги либералы, это неправда». Глава Чечни также назвал подобного рода информацию «ерундой, полученной от бабушек, продающих семечки».

Напомним, 3 октября в «Новой газете» появился материал о том, что весной на Кадырова готовилось покушение: якобы в его резиденции в селе Беной Ножай-Юртовского района была обнаружена заложенная взрывчатка, попытка привести бомбу в действие провалилась, несколько участников неудавшейся попытки были арестованы.