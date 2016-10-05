Мединский пообещал приехать на рассмотрение своей диссертации

Министр культуры Владимир Мединский приедет в Екатеринбург на заседание диссертационного совета в Уральском федеральном университете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Совет рассмотрит лишение чиновника ученого звания доктора исторических наук. «Владимир Мединский не скрывает своих научных взглядов и готов открыто оппонировать ученым с другими научными подходами», — заявили в министерстве.

Изначально заседание диссовета по научной работе Мединского планировалось 4 октября, однако было перенесено по просьбе ВАК и самого министра.