Медведев распробовал мордовский пармезан

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев побывал на московской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2016» на ВДНХ.Там он попробовал сыр сорта пармезан, изготовленный в Мордовии, передает ТАСС.

«Я помню, как несколько лет назад прежний министр сельского хозяйства пробовал этот сыр и сказал: "Это не пармезан, но похоже на пармезан"», — цитирует премьера «Интерфакс».

Попробовав сыр, Медведев добавил: «А это больше похоже на пармезан. Вы на правильном пути».

Всего на выставке премьер осмотрел стенды 13 регионов. У стенда Ярославской области чиновник поинтересовался органическим йогуртом из Углича под названием «Угурт». У стенда Ставропольского попробовал каравай.

угостили караваем.