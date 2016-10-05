Минюст назвал источники финансирования «Мемориала»

Пресс-служба российского министерства юстиции сообщила, что включенное ведомством в реестр иностранных агентов международное правозащитное общество «Мемориал» получало деньги от иностранных организаций, которые признаны нежелательными на территории России, передает «Интерфакс».

В сообщении говорится, что проведенная Минюстом внеплановая проверка выявила поступление в «Мемориал» финансирования из Osi Assistance Foundation, The National Endowment for Democracy (деятельность этих организаций признана нежелательной на российской территории).

Напомним, накануне Минюст включил «Международный "Мемориал"» в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов, вменив правозащитникам зарубежное финансирование, критические высказывания по поводу закона об иностранных агентах, определенную позицию по убийству Бориса Немцова и событиям на востоке Украины.

В «Мемориале» признали, что решение министерства юстиции серьезно скажется на просветительской деятельности организации, однако заявили о намерении судиться и продолжать работу.