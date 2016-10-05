В МГУ пройдет дискуссия о личном банкротстве

12 октября 2016 года в здании Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова состоится дискуссия «Личное банкротство: выигравшие и проигравшие». Начало мероприятия в 19.00 в аудитории 549. Дискуссия пройдет в рамках проекта «Создание институтов социального партнерства на финансовом рынке».

Эксперты, юристы, представители банков и других финансовых организаций, преподаватели и студенты обсудят следующие вопросы:

Идея банкротства гражданина появилась в законе о банкротстве еще в 2002 г., но реально институт личного банкротства заработал только в октябре 2015 г. Почему его так долго не могли запустить? Каковы количественные результаты первого года и насколько они успешны? Кто и как может инициировать банкротство гражданина? Насколько это сложно сделать и что стоило бы упростить? Кто такие финансовые управляющие, как их назначает арбитражный суд и каковы их функции? Можно ли обойтись без финансовых управляющих?

«Мягкий формат» – реструктуризация долгов гражданина: плюсы и минусы для должника и для кредиторов. «Жесткий формат» – реализация имущества гражданина: плюсы и минусы для должника и для кредиторов. Мировое соглашение: когда, кому и зачем оно может быть выгодно? Есть ли в законодательстве о личном банкротстве возможности для злоупотреблений со стороны должников? Существует ли уголовная ответственность за это? Есть ли статистика фиктивных / преднамеренных банкротств или иных злоупотреблений?

Формат дискуссии:

Интеллектуальная бизнес-игра на основе конкретных кейсов. Обсуждение ведется в нескольких группах (граждане-должники, кредиторы, юристы/судьи, защитники прав граждан, финансовые управляющие, законодатели/регуляторы), в каждой из них присутствуют студенты и эксперты. Каждая группа предложит свои варианты решения поставленных модераторами задач.

Продолжительность дискуссии – 2 часа.

Предполагаемые участники: Александр Аузан, декан Экономического факультета МГУ, Антон Табах, доцент кафедры экономики труда ЭФ МГУ, Дмитрий Янин, председатель КонфОП, Сергей Трухачев, заместитель декана ЭФ МГУ, Надежда Копытина, бизнесмен, Наталья Галкина, Генеральный директор компании «Нейротренд», Вечерина Ольга Павловна, вице-президент Национальной организации медиаторов, Анна Чаплыгина, координатор по защите прав потребителей финуслуг, Проект Минфина по финграмотности, Ростислав Кокорев, ведущий научный сотрудник ЭФ МГУ, Борис Долгин, научный редактор «Полит.ру», Элеонора Сурина, ведущий эксперт «Volga-Dnepr Group» и др.

Организаторы - Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Центр развития делового и культурного сотрудничества «Эксперт» и Экономический факультет МГУ в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно со Всемирным банком.

Адрес Экономического факультета МГУ: Воробьевы горы, 1, стр.46.

Справки по телефону: +7 985 210 91 67

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