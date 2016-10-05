Молочная продукция с пальмовым маслом будет маркироваться

С 1 января 2017 года в соответствии с новым техрегламентом молочная продукция, в производстве которой используется пальмовое масло, будет маркирована. Об этом на агрофоруме сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, пишет «Интерфакс».

Он заявил, что на упаковке «жирными буквами будет написано, что в продукции содержится пальмовое масло», а нарушители правил будут штрафоваться.

«Мы пошли дальше: если применяешь "пальму" и не пишешь об этом — штраф до 1 млн рублей. Хватит дурить людей», — заявил Ткачев.

Министр подчеркнул, что для закрытия дефицита молока в России необходимо привлечь инвестиции, а затем создать серьезную инфраструктуру по хранению продукции, ее транспортировке, и расширить ассортимент.

Напомним, 21 июня 2016 года вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила о необходимости изъять с отечественного рынка некачественное молоко и молочные продукты.

23 сентября Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что его ведомство отказалось от идеи введения акциза на пальмовое масло.