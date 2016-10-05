В Донбассе сообщили о заблокированных в шахте 126 горняках

126 донбасских горняков оказались заблокированы в шахте Макеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

«В результате разлета поражающих элементов взрывного устройства повреждения получила электроподстанция, расположенная неподалеку от дороги, где был заложен фугас, в связи с чем была полностью обесточена шахта "Щегловская-Глубокая" в Макеевке и заблокированы под землей 126 горняков», — сказал он.

Басурин также сообщил, что был подключен резервный генератор, в шахте уже работают спасатели, и начали выводить людей.