Красный Крест выделил ЛНР 700 тысяч долларов на воду и электричество

Международный комитет Красного Креста выделил 700 тысяч долларов самопровозглашенной Луганской народной республике на оплату поставок воды и электроэнергии. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС.

«Ключевая проблема, которую обязательно нужно решать, это платежи за поставки воды, в том числе существующей задолженности, в частности, задолженности ЛНР. Мы благодарны Международномк комитетк Красного Креста за его согласие погасить расходы за два месяца, что позволило возобновить поставки воды и электроэнергии, сумма — 700 тысяч долларов», — заявил он по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Еврочиновник добавил, что это временная мера, которая позволит выиграть время.

Электричество и воду ЛНР закупает у Луганской области Украины.