Путин представил Нарышкина главой внешней разведки

Президент России Владимир Путин посетил столичную штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) и представил ее сотрудникам Сергея Нарышкина — нового руководителя. С сегодняшнего дня директор СВР приступил к работе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, сегодня официально представляю вам нового директора Службы — Сергея Евгеньевича Нарышкина. Вы все знаете, что он хорошо проявил себя и в разведке, когда там работал, и в политике. В этом смысле Сергей Евгеньевич возвращается домой», — сказал глава России.

Владимир Путин подчеркнул высокий профессионализм, серьезность и ответственность Нарышкина, которые видны на протяжении всех лет работы в правительстве РФ, в администрации Кремля.

При этом российский лидер подчеркнул необходимость особого контроля безопасности граждан страны, находящихся за ее пределами, сообщает «Интерфакс», «особенно в таких регионах как Ближний Восток, Африка, а также в отдельных странах Центральной Азии».

«Я очень рассчитываю, что Сергей Евгеньевич использует весь свой опыт, широкий кругозор для того, чтобы работать эффективно и выводить работу Службы на еще более высокий уровень», — отметил президент и пожелал руководителю СВР и всему коллективу успехов в работе.

22 сентября Сергей Нарышкин был назначен директором СВР. Указ президента вступил в силу 5 октября 2016 года. До этого Нарышкин возглавлял шестую Думу РФ.