Фонд Навального направил запрос в ФСБ о проверке миллиардера Пригожина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) обратился в ФСБ с просьбой проверить Евгения Пригожина, а также связанные с ним компании. Об этом сообщает РБК.

Ресторатору Пригожину приписывается создание преступного сообщества, которое ограничивает конкуренцию путем создания картеля.

При этом в заявлении ФБК подчеркивается, что миллиардер организовал сообщество, занимая высшее положение в преступной иерархии (часть 4 статьи 210 УК РФ). Отмечается, что связанные с ним компании получили госконтракты на сумму более 201 млрд рублей только за последние 5 лет.

Компании, связанные с Пригожиным, занимаются строительством, клинингом и обеспечением питания в казармах и учебных заведениях Минобороны и МЧС, отмечает РБК.

Юристы Навального пришли к выводу, что деятельность компаний, подконтрольных Пригожину, попадает под пункт «в» части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем создания картеля, причинившего особо крупный ущерб). А действия самого Пригожина подпадают под статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

«Представляющие интересы Евгения Пригожина юристы в настоящее время работают над правовой оценкой заявлений Алексея Навального, не исключающей подачу соответствующих исков. Вместе с тем мы полагаем, что Евгений Пригожин не будет пользоваться своим правом обратиться в суд», — приводит РБК сообщение пресс-службы компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей Виолетте Пригожиной.