СК закрыл дело против курского депутата о ненависти к власти

Управление Следственного комитета по Курской области прекратило дело об экстремизме в отношении бывшего депутата областного заксобрания Ольги Ли. Снимки постановления СК она опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

Следователи изначально усмотрели экстремизм в видеообращении Ли к президенту Владимиру Путину, где она «возбуждала ненависть и вражду» к властным структурам.

Теперь СК закрыл дело за отсутствием состава преступления и признал за Ольгой Ли право на реабилитацию.

Между тем продолжается расследование дела о клевете, открытое в отношении Ольги Ли из-за статьи, вышедшей в газете «Народный журналист», где Ли является главным редактором. В статье был призыв о привлечении к уголовной ответственности местного прокурора Филимонова.