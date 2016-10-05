Песков назвал заявления Трампа по России и Сирии предвыборной риторикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно срыва договоренностей стран по вопросу Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В США продолжается предвыборная риторика, продолжаются предвыборные дискуссии в рамках электоральной кампании. Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во все эти дискуссии», — объяснил Песков.

Он также подчеркнул, что упоминание России и нашего президента «стало неотъемлемой частью избирательной кампании в Америке».

«Россия нарушила сделку, сейчас они (россияне) стреляют, они бомбят, и все в том же роде. Это должно быть прекращено, и прекращено быстро», — приводит цитату Трампа агентство.

Также ранее сообщалось, что претендент в президенты США от Республиканской партии заявил, что Россия отказалась от соглашений по Сирии из-за своего неуважительного отношения к американским лидерам.

Напомним, что 3 октября Госдепартамент США сообщил о прекращении своего участия в двусторонних переговорах с РФ по урегулированию конфликта в Сирии.