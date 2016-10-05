Мемория. Алексей Орлов-Чесменский
5 октября 1737 года родился флотоводец и государственный деятель екатерининской эпохи граф Алексей Орлов.
Личное дело
Алексей Григорьевич Орлов (1737 – 1807/1808) родился в селе Люткино Тверской губернии в семье генерал-майора, новгородского генерал-губернатора Григория Орлова. Был третьим из его сыновей. В 1749 был году записан рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк. Учился в Сухопутном кадетском корпусе в Петербурге. В 1755 году получил чин сержанта. С началом Семилетней войны в 1757 году зачислен добровольцем в Обсервационный корпус, охранявший тыл действующей армии. По возвращении в Петербург служил в гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка в чине поручика. Был известен отменным здоровьем, огромной физической силой, взрывным характером и «буйным образом жизни».
Вошел в число участников заговора, направленного на свержение Петра III и возведение на престол его жены Екатерины. Сыграл ключевую роль в событиях 28 июня 1762 года. Когда стало известно об аресте одного из заговорщиков, Петра Пассека, именно Алексей Орлов приехал к Екатерине в Петергоф и убедил ее, что события приняли критический оборот и медлить больше нельзя. Орлов доставил Екатерину из Петергофа в Петербург в расположение Измайловского полка, который присягнул ей как «Императрице и Самодержице Всероссийской». Затем присягу принесли другие гвардейский части, а также Синод и Сенат. Гвардейцы же отправились из столицы в Петергоф, где находился Петр III. 6 июля Петр, содержавшийся под охраной гвардейцев в Ропше, умер при неясных обстоятельствах. По некоторым предположениям, он мог быть убит Орловым или Федором Барятинским.
Алексей Орлов и его братья, тоже участвовавшие в заговоре, были осыпаны милостями Екатерины II. Алексей был произведен в генерал-майоры и в секунд-майоры лейб-гвардии Преображенского полка. В Москве, в день коронации императрицы, он получил орден Александра Невского, а также 800 душ крепостных. Кроме того ему, вместе с братьями Григорием и Федором, было пожаловано село Оболенское (Ильинское) в Серпуховском уезде с 2929 душами и крупная сумма денег. Сверх того все пять братьев были возведены в графское достоинство. В последующие годы Алексей Орлов получил чины генерал-адъютанта, генерал-поручика и, наконец, генерал-аншефа (1769). Имел большое влияние при дворе, хотя воздерживался от вмешательств в государственные дела.
В 1765 году граф Алексей Орлов был послан в южные губернии для предотвращения волнений казаков и набегов крымских татар. В конце 1767 года опасно заболел, а после того, как его здоровье несколько улучшилось, испросил разрешение на поездку за границу. В начале русско-турецкой войны 1768–1774 года он, находясь на лечении в Италии, предложил российскому правительству план военно-морских операций в Средиземном море и был назначен командующим средиземноморской эскадрой. За одержанные победы получил орден святого Георгия первой степени и право именоваться Орловым-Чесменским, а в Царском Селе ему был воздвигнут памятник.
Алексей Орлов также выполнил секретное поручение Екатерины II доставить из Италии женщину, называвшую себя княжной Таракановой – дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Орлов получил от нее письмо с предложением приять ее сторону и помочь ей занять престол. Об этом он сообщил Екатерине, после чего с ведома императрицы вступил в переговоры с княжной Таракановой и пригласил ее для личной встречи в Пизу. Он сумел завоевать ее доверие и даже предложил выйти за него замуж. Орлову удалось уговорить княжну отправиться с ним в Ливорно, где стояла подчиненная ему эскадра, и подняться на борт корабля. Там Тараканова была арестована.
После того, как его брат Григорий утратил расположение Екатерины, Алексей Орлов вышел в отставку и жил в Москве и своих имениях. 6 мая 1782 года он женился на Евдокии Лопухиной. В 1785 году у них родилась дочь Анна, а в 1786 сын Иван. При родах Евдокия умерла, а сын прожил всего год.
После смерти Екатерины Павел I заставил Алексея Орлова нести царскую корону во время переноса останков Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор. Затем Орлов, опасаясь мести нового императора за участие в свержении его отца, уехал с дочерью за границу и провел там все время царствования Павла.
После восшествия на престол Александра I Орлов вернулся и поселился в Москве в имении Нескучное, которое его брат Федор завещал его дочери Анне. Москвичам запомнились пышные праздники с фейерверками, которые устраивал в Нескучном для своей дочери Алексей Орлов.
Умер Алексей Орлов-Чесменский 24 декабря 1807 года (5 января 1808) в Москве.
Чем знаменит
Добившись карьерного взлета как авантюрист и заговорщик, Алексей Орлов проявил себя потом как талантливый полководец и дипломат. Вдвойне поразительно, что, не имея никакого опыта руководства флотом, он успешно провел сложную военно-морскую кампанию, встав в истории русского флота наравне с таким выдающимся адмиралом, как Ушаков. В ходе военных действий в Средиземном море он 10 апреля 1770 года взял Наварин, сделав эту крепость базой своего флота. 24 июня атаковал в Хиосском заливе турецкую эскадру под командованием капудан-паши Хассан-Бея и заставил укрыться в Чесменской бухте, где с помощью брандеров полностью ее уничтожил. Подчиненные ему отряды десантировались в южной Греции, поддерживая греческих повстанцев. Орлов захватил ряд островов Архипелага и блокировал пролив Дарданеллы, отрезав снабжение Стамбула. Около трех десятков греческих островов даже собирались принять в русское подданство, назвав «Архипелагским великим княжеством». За время войны флот Орлова захватил 365 турецких судов и 300 судов нейтральных стран, контрабандно торговавших с Турцией. Османская империя полностью лишилась контроля над Эгейским морем, и ее флот не мог действовать активно в течение всей войны.
О чем надо знать
Орлов также вошел в историю российского коневодства как создатель орловского рысака - знаменитой русской породы легкоупряжных лошадей с наследственно закреплённой способностью к резвой рыси.
По задумке Орлова, новая порода лошадей должна была быть крупной, нарядной, удобной как под седло, так и в упряжку или в плуг, одинаково хорошей на параде и в бою. Но главным требованием к этим лошадям была резвая, чёткая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устаёт и мало трясёт экипаж. В те времена резвых на рыси лошадей было крайне мало и ценились они очень дорого, а отдельных пород, которые бегали бы устойчивой, лёгкой рысью, не существовало вовсе.
В 1776 году в своем имении в Воронежской губернии он основал Хреновской конный завод. Граф стремился создать породу лошадей, сочетающую лучшие качества арабских скакунов и европейских пород. Он выписал из одной Англии 38 жеребцов и 53 кобылы. Арабских лошадей приобрел во время командования флотом в войне 1770 – 1774 годов.
В 1776 году граф Орлов купил у турецкого султана арабского жеребца за баснословную сумму - 60 тысяч серебром (для сравнения — конюх в те времена получал 3 рубля в год). За светло-серую, почти белую масть жеребец получил имя Сметанка. Проведя в дороге около двух лет (жеребца везли сушей), в Россию жеребец прибыл в 1776 году. Однако здесь он прожил меньше года и уже в 1777 году пал, оставив четырёх сыновей и одну дочь, от которых и происходят лошади орловской рысистой и русской верховой пород.
Прямая речь
Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя. Но, государня, свершилась беда: мы были пьяны, и он тоже, он заспорил с князь Федором [Барятинским] ; не успели мы рознять, а его уже не стало.
Записка Алексея Орлова Екатерине о гибели Петра III
Они [Орловы] были первые из тех верных сынов Российских, которые сию Империю от странного и несносного ига и православную греческого исповедания церковь от разорения и приблизившегося ей всеконечного падения возведением нас [Екатерины II] на всероссийский императорский престол свободили, которое православное дело и подлинно их прозорливостью, разумом, смелостью и мудростью к пользе и благополучию Отечества и к радости и удовольствию натуральных союзников всея империи, к бессмертной их славе, действительно и благополучно к совершенству приведено.
Из рескрипта Екатерины о возведении братьев Орловых в графское достоинство
Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых от ига тяжкого. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: а их неверных магометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему.
Из письма Алексея Орлова брату Григорию
Эскадра наша от осьми до десяти линейных кораблей и на которой несколько войск наших посажено будет, великий страх причинит туркам, если достигнет до наших мест; чем скорее, тем лучше. Слыша о неисправности морской турецкой силы, о слабости их с сей стороны, надежно донести могу, что оная не только великие помехи причинит им в военных приуготовлениях, поделает великое разорение, понанесет ужас всем магометанам, в кураж и одобрение православным, и более страшна им быть может, нежели все сухопутное войско.
Из донесения Алексея Орлова императрице Екатерине II
Современник графа С.П. Жихарев говорит о нем, что, когда он доживал свой громкий славой век в Москве, какое-то очарование окружало богатыря Великой Екатерины, отдыхавшего на лаврах в простоте частной жизни, и привлекало к нему любовь народную. Чесменский герой был типом русского человека: могучий крепостью тела, могучий силой духа и воли, он с тем вместе был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский лад и вкус имел народный. Эти свойства графа Орлова необходимо должны были покорить ему сердца всех окружавших, а окружавшими его были все московские граждане, – они нечувствительно приняли его направление как в образе жизни, так и во вкусах.
М. И. Пыляев «Модники и модницы старого времени»
…Орел из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла
Впреди Минервы светлоокой,
Когда она с Олимпа шла;
Орел, который под Чесмою
Пред флотом россиян летал…
..........
Увы! Где, где его под солнцем днесь паренье?
Где по морям его следы?
Где бурно громов устремленье
И пламенны меж туч бразды?
Где быстрые все зрящи очи
И грудь, отважности полна?
Все, все сокрыл мрак вечной ночи
Осталась слава лишь одна!
Г. Р. Державин
О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали,
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир!
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
А. С. Пушкин
10 фактов об Алексее Орлове
- В течение многих лет Алексей Орлов жил в фактическом браке с Марией Бахметьевой, убежавшей к нему от своего тирана-мужа.
- Незаконнорожденным сыном Алексей Орлова был генерал-майор Александр Алексеевич Чесменский (1763—1820).
- Алексей Орлов сделал популярным в России цыганское пение, когда привез в 1774 году цыганскую труппу из Валахии.
- Согласно историческому анекдоту, Алексей Орлов на заданный ему в Берлине вопрос «Какой образ правления в России?» ответил: «Самодержавие, ограниченное цареубийством».
- По легенде, настойка на травах "Ерофеич" была изобретена цирюльником по имени Ерофей, который вылечил ею Алексея Орлова.
- Усадьба Орлова на Донском поле в Москве носила название Голубятня. Современный ее адрес: 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 2.
- Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана размещается в здании, которое Алексей Орлов построил в Нескучном в качестве конного манежа.
- После побед на море Орлов получил право включить в свой герб кайзер-флаг – флаг командующего эскадрой.
- Во время русско-французской войны 1806–1807 годов престарелый граф Орлов командовал отрядом земской милиции, сформированным исключительно на его средства. Был награжден орденом Св. Владимира первой степени
- Алексей Орлов основал «Московские бега», которые проводились летом на Донском поле, а зимой на льду Москвы-реки. Традиция сохранялась до войны 1812 года.
Материалы об Алексее Орлове
Статья об Алексее Орлове в энциклопедии «Кругосвет»
Статья об Алексее Орлове в Русском биографическом словаре
Алексей Орлов в проекте «Хронос»
Статья об Алексее Орлове в русской Википедии
Алексей Орлов на сайте «Военная история 2-й половины XVIII века»