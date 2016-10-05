Мемория. Алексей Орлов-Чесменский

5 октября 1737 года родился флотоводец и государственный деятель екатерининской эпохи граф Алексей Орлов.

Личное дело

Алексей Григорьевич Орлов (1737 – 1807/1808) родился в селе Люткино Тверской губернии в семье генерал-майора, новгородского генерал-губернатора Григория Орлова. Был третьим из его сыновей. В 1749 был году записан рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк. Учился в Сухопутном кадетском корпусе в Петербурге. В 1755 году получил чин сержанта. С началом Семилетней войны в 1757 году зачислен добровольцем в Обсервационный корпус, охранявший тыл действующей армии. По возвращении в Петербург служил в гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка в чине поручика. Был известен отменным здоровьем, огромной физической силой, взрывным характером и «буйным образом жизни».

Вошел в число участников заговора, направленного на свержение Петра III и возведение на престол его жены Екатерины. Сыграл ключевую роль в событиях 28 июня 1762 года. Когда стало известно об аресте одного из заговорщиков, Петра Пассека, именно Алексей Орлов приехал к Екатерине в Петергоф и убедил ее, что события приняли критический оборот и медлить больше нельзя. Орлов доставил Екатерину из Петергофа в Петербург в расположение Измайловского полка, который присягнул ей как «Императрице и Самодержице Всероссийской». Затем присягу принесли другие гвардейский части, а также Синод и Сенат. Гвардейцы же отправились из столицы в Петергоф, где находился Петр III. 6 июля Петр, содержавшийся под охраной гвардейцев в Ропше, умер при неясных обстоятельствах. По некоторым предположениям, он мог быть убит Орловым или Федором Барятинским.

Алексей Орлов и его братья, тоже участвовавшие в заговоре, были осыпаны милостями Екатерины II. Алексей был произведен в генерал-майоры и в секунд-майоры лейб-гвардии Преображенского полка. В Москве, в день коронации императрицы, он получил орден Александра Невского, а также 800 душ крепостных. Кроме того ему, вместе с братьями Григорием и Федором, было пожаловано село Оболенское (Ильинское) в Серпуховском уезде с 2929 душами и крупная сумма денег. Сверх того все пять братьев были возведены в графское достоинство. В последующие годы Алексей Орлов получил чины генерал-адъютанта, генерал-поручика и, наконец, генерал-аншефа (1769). Имел большое влияние при дворе, хотя воздерживался от вмешательств в государственные дела.

В 1765 году граф Алексей Орлов был послан в южные губернии для предотвращения волнений казаков и набегов крымских татар. В конце 1767 года опасно заболел, а после того, как его здоровье несколько улучшилось, испросил разрешение на поездку за границу. В начале русско-турецкой войны 1768–1774 года он, находясь на лечении в Италии, предложил российскому правительству план военно-морских операций в Средиземном море и был назначен командующим средиземноморской эскадрой. За одержанные победы получил орден святого Георгия первой степени и право именоваться Орловым-Чесменским, а в Царском Селе ему был воздвигнут памятник.

Алексей Орлов также выполнил секретное поручение Екатерины II доставить из Италии женщину, называвшую себя княжной Таракановой – дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Орлов получил от нее письмо с предложением приять ее сторону и помочь ей занять престол. Об этом он сообщил Екатерине, после чего с ведома императрицы вступил в переговоры с княжной Таракановой и пригласил ее для личной встречи в Пизу. Он сумел завоевать ее доверие и даже предложил выйти за него замуж. Орлову удалось уговорить княжну отправиться с ним в Ливорно, где стояла подчиненная ему эскадра, и подняться на борт корабля. Там Тараканова была арестована.

После того, как его брат Григорий утратил расположение Екатерины, Алексей Орлов вышел в отставку и жил в Москве и своих имениях. 6 мая 1782 года он женился на Евдокии Лопухиной. В 1785 году у них родилась дочь Анна, а в 1786 сын Иван. При родах Евдокия умерла, а сын прожил всего год.

После смерти Екатерины Павел I заставил Алексея Орлова нести царскую корону во время переноса останков Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор. Затем Орлов, опасаясь мести нового императора за участие в свержении его отца, уехал с дочерью за границу и провел там все время царствования Павла.

После восшествия на престол Александра I Орлов вернулся и поселился в Москве в имении Нескучное, которое его брат Федор завещал его дочери Анне. Москвичам запомнились пышные праздники с фейерверками, которые устраивал в Нескучном для своей дочери Алексей Орлов.

Умер Алексей Орлов-Чесменский 24 декабря 1807 года (5 января 1808) в Москве.

Чем знаменит

Неизвестный художник. Портрет графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского 1780-е гг. НГОМЗ

Добившись карьерного взлета как авантюрист и заговорщик, Алексей Орлов проявил себя потом как талантливый полководец и дипломат. Вдвойне поразительно, что, не имея никакого опыта руководства флотом, он успешно провел сложную военно-морскую кампанию, встав в истории русского флота наравне с таким выдающимся адмиралом, как Ушаков. В ходе военных действий в Средиземном море он 10 апреля 1770 года взял Наварин, сделав эту крепость базой своего флота. 24 июня атаковал в Хиосском заливе турецкую эскадру под командованием капудан-паши Хассан-Бея и заставил укрыться в Чесменской бухте, где с помощью брандеров полностью ее уничтожил. Подчиненные ему отряды десантировались в южной Греции, поддерживая греческих повстанцев. Орлов захватил ряд островов Архипелага и блокировал пролив Дарданеллы, отрезав снабжение Стамбула. Около трех десятков греческих островов даже собирались принять в русское подданство, назвав «Архипелагским великим княжеством». За время войны флот Орлова захватил 365 турецких судов и 300 судов нейтральных стран, контрабандно торговавших с Турцией. Османская империя полностью лишилась контроля над Эгейским морем, и ее флот не мог действовать активно в течение всей войны.

О чем надо знать

Орлов также вошел в историю российского коневодства как создатель орловского рысака - знаменитой русской породы легкоупряжных лошадей с наследственно закреплённой способностью к резвой рыси.

По задумке Орлова, новая порода лошадей должна была быть крупной, нарядной, удобной как под седло, так и в упряжку или в плуг, одинаково хорошей на параде и в бою. Но главным требованием к этим лошадям была резвая, чёткая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устаёт и мало трясёт экипаж. В те времена резвых на рыси лошадей было крайне мало и ценились они очень дорого, а отдельных пород, которые бегали бы устойчивой, лёгкой рысью, не существовало вовсе.

В 1776 году в своем имении в Воронежской губернии он основал Хреновской конный завод. Граф стремился создать породу лошадей, сочетающую лучшие качества арабских скакунов и европейских пород. Он выписал из одной Англии 38 жеребцов и 53 кобылы. Арабских лошадей приобрел во время командования флотом в войне 1770 – 1774 годов.

В 1776 году граф Орлов купил у турецкого султана арабского жеребца за баснословную сумму - 60 тысяч серебром (для сравнения — конюх в те времена получал 3 рубля в год). За светло-серую, почти белую масть жеребец получил имя Сметанка. Проведя в дороге около двух лет (жеребца везли сушей), в Россию жеребец прибыл в 1776 году. Однако здесь он прожил меньше года и уже в 1777 году пал, оставив четырёх сыновей и одну дочь, от которых и происходят лошади орловской рысистой и русской верховой пород.

Прямая речь

Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя. Но, государня, свершилась беда: мы были пьяны, и он тоже, он заспорил с князь Федором [Барятинским] ; не успели мы рознять, а его уже не стало.

Записка Алексея Орлова Екатерине о гибели Петра III

Они [Орловы] были первые из тех верных сынов Российских, которые сию Империю от странного и несносного ига и православную греческого исповедания церковь от разорения и приблизившегося ей всеконечного падения возведением нас [Екатерины II] на всероссийский императорский престол свободили, которое православное дело и подлинно их прозорливостью, разумом, смелостью и мудростью к пользе и благополучию Отечества и к радости и удовольствию натуральных союзников всея империи, к бессмертной их славе, действительно и благополучно к совершенству приведено.

Из рескрипта Екатерины о возведении братьев Орловых в графское достоинство

Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых от ига тяжкого. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: а их неверных магометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему.

Из письма Алексея Орлова брату Григорию

Эскадра наша от осьми до десяти линейных кораблей и на которой несколько войск наших посажено будет, великий страх причинит туркам, если достигнет до наших мест; чем скорее, тем лучше. Слыша о неисправности морской турецкой силы, о слабости их с сей стороны, надежно донести могу, что оная не только великие помехи причинит им в военных приуготовлениях, поделает великое разорение, понанесет ужас всем магометанам, в кураж и одобрение православным, и более страшна им быть может, нежели все сухопутное войско.

Из донесения Алексея Орлова императрице Екатерине II

Современник графа С.П. Жихарев говорит о нем, что, когда он доживал свой громкий славой век в Москве, какое-то очарование окружало богатыря Великой Екатерины, отдыхавшего на лаврах в простоте частной жизни, и привлекало к нему любовь народную. Чесменский герой был типом русского человека: могучий крепостью тела, могучий силой духа и воли, он с тем вместе был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский лад и вкус имел народный. Эти свойства графа Орлова необходимо должны были покорить ему сердца всех окружавших, а окружавшими его были все московские граждане, – они нечувствительно приняли его направление как в образе жизни, так и во вкусах.

М. И. Пыляев «Модники и модницы старого времени»

…Орел из стаи той высокой,

Котора в воздухе плыла

Впреди Минервы светлоокой,

Когда она с Олимпа шла;

Орел, который под Чесмою

Пред флотом россиян летал…

..........

Увы! Где, где его под солнцем днесь паренье?

Где по морям его следы?

Где бурно громов устремленье

И пламенны меж туч бразды?

Где быстрые все зрящи очи

И грудь, отважности полна?

Все, все сокрыл мрак вечной ночи

Осталась слава лишь одна!

Г. Р. Державин

О громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали,

Их смелым подвигам, страшась, дивился мир!

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

А. С. Пушкин

10 фактов об Алексее Орлове

В течение многих лет Алексей Орлов жил в фактическом браке с Марией Бахметьевой, убежавшей к нему от своего тирана-мужа.

Незаконнорожденным сыном Алексей Орлова был генерал-майор Александр Алексеевич Чесменский (1763—1820).

Алексей Орлов сделал популярным в России цыганское пение, когда привез в 1774 году цыганскую труппу из Валахии.

Согласно историческому анекдоту, Алексей Орлов на заданный ему в Берлине вопрос «Какой образ правления в России?» ответил: «Самодержавие, ограниченное цареубийством».

По легенде, настойка на травах "Ерофеич" была изобретена цирюльником по имени Ерофей, который вылечил ею Алексея Орлова.

Усадьба Орлова на Донском поле в Москве носила название Голубятня. Современный ее адрес: 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 2.

Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана размещается в здании, которое Алексей Орлов построил в Нескучном в качестве конного манежа.

После побед на море Орлов получил право включить в свой герб кайзер-флаг – флаг командующего эскадрой.

Во время русско-французской войны 1806–1807 годов престарелый граф Орлов командовал отрядом земской милиции, сформированным исключительно на его средства. Был награжден орденом Св. Владимира первой степени

Алексей Орлов основал «Московские бега», которые проводились летом на Донском поле, а зимой на льду Москвы-реки. Традиция сохранялась до войны 1812 года.



Материалы об Алексее Орлове

Биография Алексея Орлова

Статья об Алексее Орлове в энциклопедии «Кругосвет»

Статья об Алексее Орлове в Русском биографическом словаре

Алексей Орлов в проекте «Хронос»

Статья об Алексее Орлове в русской Википедии

Алексей Орлов на сайте «Военная история 2-й половины XVIII века»