Архангельский депутат Госдумы обогнал всех остальных по доходам
Депутат «Единой России» от Архангельской области Андрей Палкин за 2015 год заработал почти 1,5 млрд рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на его декларацию о доходах, ему принадлежат 56 квартир в Архангельской области, 3 в Московской области, а также около 200 транспортных средств.
Палкин объяснил, что полтора миллиарда являются «общим валовым оборотом возглавляемого им холдинга», а его личный доход гораздо скромнее – 483 млн рублей. Единороссу принадлежат восемь компаний, занимающих в городе Котлас строительством дорог и жилых помещений. Палкин хорошо известен в регионе как строитель недорогого жилья.
По информации издания, в Госдуму прошли 17 депутатов, которые в прошлом году декларировали нулевой доход. Правда, у одного из них на счету хранится 12 млн рублей.
Декларации с доходом ниже прожиточного минимума предоставили 22 депутата Госдумы.