Вице-президент от Трампа пообещал разместить ПРО в Чехии и Польше

Республиканец Майкл Пенс, который станет вице-президентом США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, считает необходимым разместить натовскую систему ПРО в Чехии и Польше, передает CBS News.

Об этом он заявил во время дебатов с кандидатом в вице-президенты от демократов Тимом Кейном.

По словам Пенса, в этом вопросе Москве в 2009 году уступили президент США Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон.

Кандидат в вице-президенты добавил, что если президентом станет миллиардер Дональд Трамп, то «Россия и другие страны узнают, что имеют дело с сильным государством».