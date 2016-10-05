Объявлены финалисты премии «Просветитель» 2016 года

5 октября 2016 года на пресс-конференции в Москве были объявлены короткие списки премии «Просветитель». Из 25 книг длинного списка в него вошли 8. Финалистами в номинации «Естественные науки» стали книги Владимира Динеца, Бориса Жукова, Моисея Каганова и Александра Панчина. В шорт-лист в номинации «Гуманитарные науки» попали книги Александр Аузана, Кирилла Бабаева и Александры Архангельской, Сергея Кавтарадзе и Натальи Лебиной. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что Андрей Зорин, автор книги «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века», получит специальную премию «Просветитель просветителей». поэтому автор и его сочинение выводятся из конкурса.

Выступая на пресс-конференции, член жюри, Уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России Евгений Бунимович заметил, что в этом году «гуманитарный список ничем не уступал и был даже в чем-то убедительнее в своем разнообразии».

Председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роман Тименчик признался, что членам жюри пришлось сделать над собой усилия, что выискивать у книг, не попавших в финал «микроскопические недочеты». «Мы оценивали не только рукописи, но и саму книгу, которую будут не только читать, но и брать в руки, рассматривать. Иногда мы снижали оценку из-за качества издания, а иногда наоборот. Но в целом хочу отметить, что в этом году книги длинного списка ничем не хуже короткого. Я считаю, что этот год очень урожайный для гуманитарного списка. Дай Бог, чтобы так было всегда», – отметил он.

Каждый финалист получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей и примет участие в лекционном турне по городам России. Имена двух лауреатов мы узнаем 16 ноября 2016 года на торжественной церемонии награждения в Центральном доме литераторов. Вознаграждение лауреатов составит 700 тысяч рублей.

Подробный список финалистов таков:

– в номинации «Естественные науки»

1. Владимир Динец «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников» (М.: АСТ: Corpus, 2015);

2. Борис Жуков «Введение в поведение» (М.: АСТ: Corpus, 2016);

3. Моисей Каганов «Физика глазами физика» В 2 частях. (М.: МЦНМО, 2014);

4. Александр Панчин «Сумма биотехнологии» (М.: АСТ: Corpus, 2015)

– в номинации «Гуманитарные науки»:

1. Александр Аузан «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014);

2. Кирилл Бабаев, Александра Архангельская «Что такое Африка» (М.: Рипол Классик, 2015);

3. Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016);

4. Наталья Лебина «Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР – Оттепель» (М.: Новое литературное обозрение, 2014).

Напомним, что помимо Романа Тименчика и Евгения Бунимовича в жюри этого года вошли Дмитрий Баюк, историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники», Владимир Плунгян, лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка РАН, профессор МГУ и Константин Северинов, биолог, профессор Сколтеха, профессор СПб Политехнического Университета, профессор Университета Ратгерса (США).

Кроме того, по традиции премии в высоком ареопаге состоят лауреаты 2015 года: Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США) и редакторы-составители книги «Математическая составляющая» (Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин; представитель на заседаниях жюри – Сергей Коновалов). Дмитрий Зимин, один из учредителей премии, входит в состав жюри с правом совещательного голоса.