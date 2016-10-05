На спутнике Сатурна Дионе есть подледный океан

Астрономы Королевской обсерватории Бельгии сообщили, что, согласно гравитационным данным, полученным недавно от космического аппарата «Кассини», под ледяной поверхностью спутника Сатурна Дионы находится океан. Ранее подледные океаны были обнаружены у двух других спутников Сатурна (Титана и Энцелада), а также у трех спутников Юпитера (Европе, Ганимеде и Каллисто). По последним наблюдениям космического аппарата New Horizons, возможно, он имеется и на Плутоне.

Диаметр Дионы составляет 1123,4 километров. Ее поверхность покрыта преимущественно водяным льдом. Полученная от «Кассини» информация привела ученых к выводу, что жидкий соленый океан на Дионе скрыт слоем льда толщиной около 100 километров. Глубина океана составляет несколько десятков километров, а дальше идет каменное ядро планеты. Ранее предположение о существовании скрытого океана на Дионе выдвигали планетологи из лаборатории реактивного движения НАСА.

В сравнении с Дионой подледный океан на Энцеладе находится на значительно меньшей глубине, особенно вблизи южного полюса спутника, где через несколько километров льда даже извергаются гейзеры. Такие данные хорошо согласуются с замеченными «Кассини» в прошлом году либрациями Энцелада на орбите, то есть небольшими колебаниями, совершаемыми этим спутником. Энтони Трин (Antony Trinh), один из авторов нынешнего исследования, полагает, что Диона тоже совершает либрации, но значительно меньшей амплитуды, так что «Кассини» не может их обнаружить. Но ученый надеется, что в будущем другой орбитальный космический аппарат в системе Сатурна сможет проверить это предположение.

Другой автор работы, Аттилио Ривольдини (Attilio Rivoldini), замечает, что предполагаемая структура недр Дионы не исключает наличия в ее подледном океане бактерий. Взаимодействие воды и каменных пород ядра может давать этим бактериям необходимый для жизни источник энергии.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.