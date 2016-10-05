Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 октября 2016, среда, 16:26
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
05 октября 2016, 15:07
астрономия жизнь вне Земли планетология спутники

На спутнике Сатурна Дионе есть подледный океан

Дион
Дион
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Астрономы Королевской обсерватории Бельгии сообщили, что, согласно гравитационным данным, полученным недавно от космического аппарата «Кассини», под ледяной поверхностью спутника Сатурна Дионы находится океан. Ранее подледные океаны были обнаружены у двух других спутников Сатурна (Титана и Энцелада), а также у трех спутников Юпитера (Европе, Ганимеде и Каллисто). По последним наблюдениям космического аппарата New Horizons, возможно, он имеется и на Плутоне.

Диаметр Дионы составляет 1123,4 километров. Ее поверхность покрыта преимущественно водяным льдом. Полученная от «Кассини» информация привела ученых к выводу, что жидкий соленый океан на Дионе скрыт слоем льда толщиной около 100 километров. Глубина океана составляет несколько десятков километров, а дальше идет каменное ядро планеты. Ранее предположение о существовании скрытого океана на Дионе выдвигали планетологи из лаборатории реактивного движения НАСА.

В сравнении с Дионой подледный океан на Энцеладе находится на значительно меньшей глубине, особенно вблизи южного полюса спутника, где через несколько километров льда даже извергаются гейзеры. Такие данные хорошо согласуются с замеченными «Кассини» в прошлом году либрациями Энцелада на орбите, то есть небольшими колебаниями, совершаемыми этим спутником. Энтони Трин (Antony Trinh), один из авторов нынешнего исследования, полагает, что Диона тоже совершает либрации, но значительно меньшей амплитуды, так что «Кассини» не может их обнаружить. Но ученый надеется, что в будущем другой орбитальный космический аппарат в системе Сатурна сможет проверить это предположение.

Другой автор работы, Аттилио Ривольдини (Attilio Rivoldini), замечает, что предполагаемая структура недр Дионы не исключает наличия в ее подледном океане бактерий. Взаимодействие воды и каменных пород ядра может давать этим бактериям необходимый для жизни источник энергии.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.