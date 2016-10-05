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05 октября 2016, 12:10
Антарктида бактерии озеро Восток

В антарктическом озере Восток обитает неизвестная бактерия

Станция «Восток»
Станция «Восток»
Wikimedia Commons

Заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Сергей Булат рассказал, что в подледном озере Восток, находящемся в Антарктиде, была найдена неизвестная ранее бактерия, сообщает РИА Новости. Она пока получила условное обозначение w123-10. Геном бактерии на 14 5 отличается от геномов других известных видов.

Существование под антарктическими ледниками озера предсказал еще в 1950-х годах геоморфолог Андрей Капица. Позднее озеро было обнаружено при помощи сейсмического зондирования и радиолокационного исследования. В 2012 году скважина, которую пробурили исследователи, прошла всю толщу ледника и достигла поверхности озера.

Первые образцы бактериальной ДНК были найдены в замерзшей воде из буровой скважины очень быстро, но ученые, сопоставив их с базами данных известных ДНК, определили, что эти бактерии присутствовали на буровом долоте и в керосине и этиленгликоле, которые использовались в качестве антифриза. Всего российские генетики определили 255 видов бактерий, попавших в образцы льда с оборудования, но также обнаружили один вид, который был неизвестен науке и, вероятно, встречался в самом озере. Однако вероятность того, что и эти бактерии имеют внешнее происхождение, сохранялась.

В январе 2015 года ученые проделали новую «чистую» скважину к озеру и с помощью специального зонда собрали около литра воды, которая не контактировала с используемым при бурении антифризом.

Озеро Восток расположено в районе антарктической станции «Восток» под ледником толщиной около четырех километров. Его размеры приблизительно 250 на 50 километров, а глубина более 1200 метров. Ученые предполагают, что условия в подледном озере могут быть близки к существовавшим на Земле в период позднего протерозоя (750—543 млн лет назад), когда несколько раз происходили глобальные оледенения земной поверхности, продолжавшиеся до 10 миллионов лет.

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