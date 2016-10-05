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05 октября 2016, 09:59
биология животные

Животные с большим мозгом зевают дольше

Pixabay

В записных книжках Чарльза Дарвина встречается заметка: «Вид зевающей собаки, лошади или человека заставляет меня думать, что все животные построены по одной схеме». Зевание действительно оказывается широко распространенной поведенческой реакцией в животном мире, но подробно оно до сих пор не изучено. Среди ученых пока нет единства мнений по поводу происхождения зевания и его причин.

В недавнем исследовании трое психологов из Государственного университета Нью-Йорка в городе Онеонта просмотрели видеозаписи с YouTube, на которых зевали представители 29 различных видов млекопитающих, включая мышей, котят, лисиц, ежей, моржей, слонов, людей и многих других. Они обнаружили закономерность: животные, имеющие больше нейронов в коре больших полушарий головного мозга, зевают продолжительнее, чем те, чья кора полушарий меньше. В частности, приматы зевают в среднем дольше, чем прочие млекопитающие, а дольше всего зевок длится у людей, в чьей коре головного мозга насчитывается около 1200 миллионов нейронов. Средняя продолжительность зевка человека составляет немногим более шести секунд. Показательно, что африканские слоны, чей мозг по размерам близок к человеческому и имеет примерно такое же количество корковых нейронов, тоже зевают около шести секунд. А вот маленькие мыши зевают всего полторы секунды.

Такое наблюдение говорит в пользу давней гипотезы о том, что зевание увеличивает приток крови к головному мозгу. Итоги исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

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