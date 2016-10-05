Путин очертил задачи новой Думы

Президент РФ Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы седьмого созыва и рассказал о задачах, которые его администрация ставит перед нижней палатой парламента, сообщает РИА Новости.

По словам президента, думская избирательная кампания «прошла открыто, в честной, конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества».

«Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти», — подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что депутаты должны оперативно принимать законы по приоритетным проектам и предусмотреть их финансирование.

«Для того, чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решении наиболее острых системных задач в экономике, социальной сфере мы запускаем приоритетные проекты. Я прошу обеспечить им оперативное законодательное сопровождение, а также при работе над федеральным бюджетом предусмотреть финансирование приоритетных проектов в полном объеме», — сказал Путин.

Он отметил, что принимаемые законы должны основываться на гражданском согласии, а Дума должна быть площадкой для широкого политического диалога.

Путин также затронул внешнюю политику. Президент считает, что Россия «никогда ничего никому не навязывала и не собирается, ее сила не только в обороноспособности, но и в единстве народа».