Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и «Турецкий поток»

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в состоявшемся сегодня телефонном разговоре обсудили проблематику урегулирования сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран акцентировали «необходимость наращивания усилий международного сообщества по налаживанию мирного политического процесса в стране, созданию условий для деэскалации обстановки и решению острых гуманитарных проблем».

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе турецкой стороны.

Кроме того, президенты РФ и Турции обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества — в контексте их предстоящей личной встречи, которая пройдет в рамках Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле 10 октября.

Путин и Эрдоган отметили «заинтересованность в дальнейшем поэтапном восстановлении торгово-экономических связей, реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере». Речь, в частности, идет о строительстве первой турецкой АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».