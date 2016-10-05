РФ ответила на отказ США сотрудничать в ядерных исследованиях

Правительство РФ выпустило распоряжение о приостановке действия российско-американского соглашения о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах, сообщается на сайте кабмина.

Причиной такого решения названы «действия, предпринятые США в связи с введением санкций против России». В распоряжении говорится, что указанные действия «непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашением».

Члены кабмина ссылаются на письмо, поступившее в Росатом из Бюро министерства энергетики США при американском посольстве в Москве еще в апреле 2014 года. В этом письме содержались ссылки на полученные из Вашингтона указания «о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине».

Этот шаг со стороны США в правительственном постановлении охарактеризован как очередная антироссийская санкция и «существенное нарушение условий соглашения». Это, как указано, уже привело к отмене целого ряда двусторонних встреч и профильных мероприятий.

В постановлении кабмина поясняется, что в свете постоянного продления Вашингтоном антироссийских санкций требуются контрмеры. В качестве одной из таких мер и решено приостановить действие соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Отметим, что это сотрудничество началось 16 сентября 2013 года с подписания соответствующего соглашения и фактически было в одностороннем порядке прекращено американской стороной в апреле 2014 года, то есть длилось всего лишь около полугода.

Напомним, ранее Россия приостановила действие соглашения об утилизации плутония.