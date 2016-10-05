В Кремле отрицательно отреагировали на блокировку резолюции СБ ООН
В администрации президента России негативно относятся к блокировке США российской резолюции Совбеза ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению МИД России, 3 октября посольство в Дамаске было обстреляно из минометов, никто не пострадал, здание было повреждено.
По данным МИДа, обстрел велся из пригорода Дамаска, который контролируется группировками «Джебхат Ан-Нусра» и «Файлак ар-Рахман» (запрещены в РФ).
Россия подготовила резолюцию с осуждением обстрела.
По данным постпредства РФ при ООН, заявление «было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы».
«Американцам, — говорится в пресс-релизе постпредствва, — неуклюже подыграли англичане и украинцы».
Какие именно изменения пыталась внести делегация США, не уточняется.